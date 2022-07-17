Теперь криптовалютами Shiba Inu и Dogecoin можно расплатиться за услуги аренды и покупку роскошных яхт

Владельцы Shiba Inu и Dogecoin теперь могут использовать свои криптовалюты для оплаты услуг роскошных яхт. Как поясняют эксперты – это связано с ростом использования криптовалют в яхтенной индустрии. Несколько ведущих брокерских фирм теперь принимают платежи в криптовалюте при покупке и аренде яхт.

Одной из таких фирм является компания Yachtzoo из Монако, которая сотрудничает с платежной системой BitPay. Другие криптовалюты, поддерживаемые BitPay, включают биткойн, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP, DAI, и некоторые стейблкоины.

В мае некоторые издания уже освещали чартер роскошных яхт через брокерскую компанию Camper & Nicholsons, принимающую криптовалюты через BitPay. Как сообщалось, компания, основанная ещё в в 1782 году, теперь принимает платежи в криптовалюте. Цифровыми активами можно оплатить любую яхту из флота компании, фрахт и любые другие услуги.

SuperYachtsMonaco, бутик-брокерская компания со штаб-квартирой в Монако, также недавно объявила о партнерстве с BitPay, в рамках которого она продала 40,2-метровую моторную яхту Benetti Oryx с использованием процедуры криптовалютных платежей.





Вчера у нас на сайте вышла новость, что недавно был совершён анонимный перевод в биткойнах на 1,34 млрд долларов. Ряд комментаторов высказали мысль, что девать криптовалюту всё равно некуда, можно перемещать из кошелька в кошелёк, пусть даже с минимальной комиссией. Теперь, обладатели нескольких десятков тысяч BTC могут приобрести, себе. например, яхту и платить за её обслуживание тоже в криптовалюте.