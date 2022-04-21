Tencent: повышение ставок в игре против России может лишить киевский режим поддержки Запада

«Украина все активнее требует, чтобы Запад принимал решительные меры и поддерживал ее в военном и финансовом плане. Однако для администрации Байдена и его западных союзников это становится проблемой. Да, с одной стороны, они должны снабжать киевский режим всем необходимым, но с другой – по мере эскалации ситуации Россия делает все более серьезные заявления в адрес НАТО», — рассказали авторы из Китая.