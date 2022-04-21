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    Tencent: повышение ставок в игре против России может лишить киевский режим поддержки Запада

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Tencent: повышение ставок в игре против России может лишить киевский режим поддержки Запада

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    Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

    Обозреватели китайского портала Tencent считают, что Украина
    на фоне проводимой РФ спецоперации пытается манипулировать Западом, получая все
    лучшие финансовые условия.

    Авторы китайского издания рассказали, как Киев пытается
    выпрашивать у Запада деньги, перевод материала предоставили журналисты «ПолитРоссии».
    По словам обозревателей из КНР, Украина запросила финансовую помощь в размере
    50 млрд долларов, причем потребовала нулевой процент.

    Tencent: повышение ставок в игре против России может лишить киевский режим поддержки Запада
    Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

    «Украина все активнее требует, чтобы Запад принимал решительные меры и поддерживал ее в военном и финансовом плане. Однако для администрации Байдена и его западных союзников это становится проблемой. Да, с одной стороны, они должны снабжать киевский режим всем необходимым, но с другой – по мере эскалации ситуации Россия делает все более серьезные заявления в адрес НАТО», — рассказали авторы из Китая.

    Запад пока раздумывает, как поступить, пишут обозреватели,
    тем временем в Киеве разносятся громкие заявления, в том числе в адрес РФ.

    «Это все больше становится похоже на английскую пословицу о хвосте, который виляет собакой… Украина, которая была и пока еще остается военным, политическим и экономическим инструментом США и Европы, постоянно пытается повысить ставки», — заключили авторы Tencent.

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