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Обозреватели китайского портала Tencent считают, что Украина
на фоне проводимой РФ спецоперации пытается манипулировать Западом, получая все
лучшие финансовые условия.
Авторы китайского издания рассказали, как Киев пытается
выпрашивать у Запада деньги, перевод материала предоставили журналисты «ПолитРоссии».
По словам обозревателей из КНР, Украина запросила финансовую помощь в размере
50 млрд долларов, причем потребовала нулевой процент.
«Украина все активнее требует, чтобы Запад принимал решительные меры и поддерживал ее в военном и финансовом плане. Однако для администрации Байдена и его западных союзников это становится проблемой. Да, с одной стороны, они должны снабжать киевский режим всем необходимым, но с другой – по мере эскалации ситуации Россия делает все более серьезные заявления в адрес НАТО», — рассказали авторы из Китая.
Запад пока раздумывает, как поступить, пишут обозреватели,
тем временем в Киеве разносятся громкие заявления, в том числе в адрес РФ.
«Это все больше становится похоже на английскую пословицу о хвосте, который виляет собакой… Украина, которая была и пока еще остается военным, политическим и экономическим инструментом США и Европы, постоянно пытается повысить ставки», — заключили авторы Tencent.