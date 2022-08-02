Тень Чернобыля», её даже можно запустить

Блогер под псевдонимом nevajno1kto опубликовал архив, который включает в себя раннюю сборку консольной версии игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Утверждается, что это ранняя версия, которую разрабатывает сторонняя студия, а процесс курирует GSC Game World.





В архиве объёмом более 4 ГЬ содержится сама игра, также есть инструкция по её запуску и некоторые сведения, которые помогут этому. В Telegram-канале отмечается, что эта версия игры не работает на системах с картами AMD Radeon, а при выходе из игры геймера выбрасывает сразу на рабочий стол.

В архиве находится некая сборка, которая поддерживает работу с геймпадом и имеет ряд отличий от обычной версии. К примеру, у неё обновлённый интерфейс, переработанный инвентарь, подсказки по управлению с контроллера, дополнительные анимации и изменения в игровом процессе.

Источник заявляет, что эта версия разрабатывается параллельно со второй частью S.T.A.L.K.E.R., она основана на сильно модифицированном движке X-Ray Engine.

Пока неясно, действительно ли это консольная сборка или фанатская модификация, но блогер nevajno1kto утверждает, что не обманывает общественность. Скачать сборку можно здесь.

Ранее сообщалось, что в сети появились новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl.