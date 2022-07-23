Темнокожая певица Уилсон исполнит главную роль в новой версии «Красавицы и чудовища»

Компания ABC снимет новую версию легендарного мультфильма «Красавица и чудовище». Главная роль досталась темнокожей певице Габриэлле Уилсон.
Руководство студии АВС посчитало, что Уилсон идеально подходит на роль Красавицы. Кто станет ее партнером по фильму, пока что не сообщается. Сама артистка уже успела прокомментировать новость о своем назначении в социальных сетях.
«Не могу поверить, что мне довелось стать частью наследия “Красавицы и чудовища”. Мир увидит темнокожую и филиппинскую красавицу», — написала Уилсон.
Студия Disney выпустила мультфильм «Красавица и чудовище» в 1991 году. В 2017 году вышла первая адаптация ленты с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсоном в главных ролях, передает «Царьград».