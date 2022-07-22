Тело утонувшей вместе с мужем и ребенком женщины обнаружили спустя неделю под Пермью

Инцидент произошел 16 июля на реке Чусовой. Там семья из трех человек каталась на лодке без специальных жилетов. В какой-то момент они упали в воду и не смогли выбраться. После случившегося были найдены трупы 39-летнего мужчины и трехлетнего мальчика.