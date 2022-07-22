Тело утонувшей вместе с мужем и ребенком женщины обнаружили спустя неделю под Пермью

После недели поисков спасатели обнаружили тело 33-летней женщины, которая утонула вместе с мужем и маленьким сыном в Пермском крае. Об этом сообщает отряд «Регион 59».
Инцидент произошел 16 июля на реке Чусовой. Там семья из трех человек каталась на лодке без специальных жилетов. В какой-то момент они упали в воду и не смогли выбраться. После случившегося были найдены трупы 39-летнего мужчины и трехлетнего мальчика.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются обстоятельства происшествия.