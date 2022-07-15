Тело пропавшего три дня назад альпиниста из Вологодской области нашли на вершине Эльбруса

Спасатели обнаружили тело альпиниста, пропавшего три дня назад на Эльбрусе. Мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию из Вологодской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
По информации ведомства, поисковые работы завершились на высоте 5300 метров. В настоящее время тело погибшего транспортируют на поляну Азау, где его передадут правоохранительным органам.
Отмечается, что мужчина не регистрировал свой маршрут в МЧС. Вечером 12 июля он не спустился со склона горы. В тот же день были организованы поисково-спасательные мероприятия.
Ранее туристическая группа попала под сход лавины в Северной Осетии, передавал телеканал «360».