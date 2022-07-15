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Тело пропавшего три дня назад альпиниста из Вологодской области нашли на вершине Эльбруса

Тело пропавшего три дня назад альпиниста из Вологодской области нашли на вершине Эльбруса

Спасатели обнаружили тело альпиниста, пропавшего три дня назад на Эльбрусе.  Мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию из Вологодской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, поисковые работы завершились на высоте 5300 метров. В настоящее время тело погибшего транспортируют на поляну Азау, где его передадут правоохранительным органам.

Отмечается, что мужчина не регистрировал свой маршрут в МЧС. Вечером 12 июля он не спустился со склона горы. В тот же день были организованы поисково-спасательные мероприятия.

Ранее туристическая группа попала под сход лавины в Северной Осетии, передавал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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