Тело дочки замминистра строительства Московской области Сибатулина нашли под Одинцово

Тело 17-летней дочки заместителя министра строительства Московской области Марата Сибатулина обнаружено в заброшенном доме под Одинцово. Полиция ищет подозреваемого в ее убийстве.
Согласно предварительным данным, 17-летняя девушка гуляла с друзьями и встретила парня, с которым ранее училась в одном классе. Молодой человек предложил ребятам отправиться в заброшенное строение неподалеку.
Компания ушла, но девушка осталась. Через некоторое время жертва перестала выходить на связь. Когда ребята вернулись за подругой, обнаружили лишь ее тело с ножевыми ранениями.