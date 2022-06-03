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Тело дочки замминистра строительства Московской области Сибатулина нашли под Одинцово

Тело дочки замминистра строительства Московской области Сибатулина нашли под Одинцово
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Тело 17-летней дочки заместителя министра строительства Московской области Марата Сибатулина обнаружено в заброшенном доме под Одинцово. Полиция ищет подозреваемого в ее убийстве.

Согласно предварительным данным, 17-летняя девушка гуляла с друзьями и встретила парня, с которым ранее училась в одном классе. Молодой человек предложил ребятам отправиться в заброшенное строение неподалеку.

Компания ушла, но девушка осталась. Через некоторое время жертва перестала выходить на связь. Когда ребята вернулись за подругой, обнаружили лишь ее тело с ножевыми ранениями.

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