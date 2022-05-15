...
    В тренде

    Тело четырехлетнего ребенка нашли в сгоревшем частном доме в Новосибирске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Тело четырехлетнего ребенка нашли в сгоревшем частном доме в Новосибирске

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Мощный пожар разгорелся в частном секторе Кировского района Новосибирска. После ликвидации огня в помещении нашли тело четырехлетнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

    Трагедия произошла сегодня днем в доме на Прокопьевской улице. Спустя полчаса после начала пожара спасателям удалось ликвидировать пламя, после чего нашли тело ребенка.

    По данному факту правоохранители организовали проверку, направленную на установление причин и обстоятельств смертельного возгорания. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Еще один крупный пожар произошел ранее в Иркутске. Пламя охватило тысячу квадратных метров неэксплуатируемого исторического здания, сообщал телеканал «360».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.