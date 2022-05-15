Тело четырехлетнего ребенка нашли в сгоревшем частном доме в Новосибирске

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Мощный пожар разгорелся в частном секторе Кировского района Новосибирска. После ликвидации огня в помещении нашли тело четырехлетнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Трагедия произошла сегодня днем в доме на Прокопьевской улице. Спустя полчаса после начала пожара спасателям удалось ликвидировать пламя, после чего нашли тело ребенка.
По данному факту правоохранители организовали проверку, направленную на установление причин и обстоятельств смертельного возгорания. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще один крупный пожар произошел ранее в Иркутске. Пламя охватило тысячу квадратных метров неэксплуатируемого исторического здания, сообщал телеканал «360».
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