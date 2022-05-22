Тело актрисы Натальи Величко обнаружили в квартире в Москве

Наталья Величко была советской и российской актрисой театра и кино, а также режиссером. Артистка родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. Она окончила ВГИК. В 1963 году актриса снялась в роли Аси в картине «Тишина». В списке популярных фильмов с ее участием числятся «Охота на изюбря», «Щит и меч» и «Ураган приходит неожиданно».