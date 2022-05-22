Тело актрисы Натальи Величко обнаружили в квартире в Москве

Российская актриса Наталья Величко умерла в возрасте 81 года. Тело артистки обнаружили в субботу, 21 мая, в квартире в Москве. Причина смерти в данный момент остается неизвестной, передает РЕН ТВ.
Наталья Величко была советской и российской актрисой театра и кино, а также режиссером. Артистка родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. Она окончила ВГИК. В 1963 году актриса снялась в роли Аси в картине «Тишина». В списке популярных фильмов с ее участием числятся «Охота на изюбря», «Щит и меч» и «Ураган приходит неожиданно».
Пять человек ранее скончались в результате крушения самолета во Франции. Об этом сообщил телеканал «360».