Тело 35-летней россиянки нашли под окнами квартиры на Пхукете

Установлено, что труп был обнаружен возле одного из кондоминиумов в районе Патонг. По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы, упав с высоты. Полицейские уже осмотрели квартиру, в которой погибшая остановилась вместе с тремя друзьями.