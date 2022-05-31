Тело 35-летней россиянки нашли под окнами квартиры на Пхукете

Полиция расследует гибель 35-летней туристки из России на острове Пхукет. Ее тело обнаружили под окнами съемной квартиры. Она отдыхала там с друзьями, сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.
«Сейчас полиция устанавливает причину произошедшего», — рассказал он ТАСС.
Установлено, что труп был обнаружен возле одного из кондоминиумов в районе Патонг. По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы, упав с высоты. Полицейские уже осмотрели квартиру, в которой погибшая остановилась вместе с тремя друзьями.