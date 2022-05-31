Новости0

Тело 35-летней россиянки нашли под окнами квартиры на Пхукете

Тело 35-летней россиянки нашли под окнами квартиры на Пхукете
https://pixabay.com/

Полиция расследует гибель 35-летней туристки из России на острове Пхукет. Ее тело обнаружили под окнами съемной квартиры. Она отдыхала там с друзьями, сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

«Сейчас полиция устанавливает причину произошедшего», — рассказал он  ТАСС.

Установлено, что труп был обнаружен возле одного из кондоминиумов в районе Патонг. По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы, упав с высоты.  Полицейские уже осмотрели квартиру, в которой погибшая остановилась вместе с тремя друзьями.

полиция пхукет смерть
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.