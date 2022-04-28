Телевышка в Херсоне пережила атаку украинских боевиков

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Телевизионная вышка в Херсоне, которая ретранслирует российские каналы в городе и области, пережила ракетную атаку со стороны ВСУ.
Украинские националисты наносили ракетные удары по району телецентру. Однако в результате атаки телевизионная вышка не получила видимых повреждений, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что киевские радикалы во время обстрела города запустили три ракеты «Точка-У», две из которых были сбиты. Преступники также использовали РСЗО «Ураган». Удар наносился с позиций украинских сил.
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