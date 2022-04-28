    В тренде

    Телевышка в Херсоне пережила атаку украинских боевиков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Телевышка в Херсоне пережила атаку украинских боевиков

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    Телевизионная вышка в Херсоне, которая ретранслирует российские каналы в городе и области, пережила ракетную атаку со стороны ВСУ. 

    Украинские националисты наносили ракетные удары по району телецентру. Однако в результате атаки телевизионная вышка не получила видимых повреждений, сообщает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что киевские радикалы во время обстрела города запустили три ракеты «Точка-У», две из которых были сбиты. Преступники также использовали РСЗО «Ураган». Удар наносился с позиций украинских сил.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »