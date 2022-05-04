Телеведущий Соловьев похвастался в прямом эфире трофейным ПТУР из Мариуполя

Приметным сувениром ведущий похвастался в эфире своего YouTube-канала «Соловьев Live». До этого журналист съездил в Мариуполь и посетил районы, где еще неделю назад шли боевые действия против украинских националистов. Сейчас город находится под контролем российской армии и Народной милиции ДНР. Последним очагом сопротивления остался комбинат «Азовсталь», где в подвалах до сих пор остаются сотни наемников и националистов. Они отказались покидать территорию завода, несмотря на то, что он полностью окружен.