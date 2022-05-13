Телеведущий Ширвиндт отреагировал на критику Запашного после его слов о Дне Победы

«Он мне неинтересен. Его воспитал дрессировщик, а меня мой отец. Мое мнение о войне сформировалось от людей, которые ее прошли, — от Никулина, Гердта, Тодоровского, Окуджавы. Они никогда не бряцали оружием», — цитирует Ширвиндта Teleprogramma.pro.