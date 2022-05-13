Телеведущий Ширвиндт отреагировал на критику Запашного после его слов о Дне Победы

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Телеведущий Михаил Ширвиндт прокомментировал оскорбительные высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного после его слов о Дне Победы.
Ранее Ширвиндт заявил, что в России стоит отменить проведение Парадов Победы на 9 Мая. Запашный в ответ сказал, что телеведущий подобными словами позорит своего отца актера Александра Ширвиндта.
«Он мне неинтересен. Его воспитал дрессировщик, а меня мой отец. Мое мнение о войне сформировалось от людей, которые ее прошли, — от Никулина, Гердта, Тодоровского, Окуджавы. Они никогда не бряцали оружием», — цитирует Ширвиндта Teleprogramma.pro.
Телеведущий отметил, что война — это страшная трагедия, унесшая жизни миллионов людей. По его мнению, в этот день неуместно радоваться и выкрикивать слова «можем повторить».
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