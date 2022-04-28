Телеведущий Норкин: россияне не будут доверять сбежавшим из России знаменитостям

«Человек рядом с вами живет, работает, вы на него рассчитываете в каком-то смысле. Вдруг что-то произошло, и он раз – и убежал. А потом, когда все закончилось, какая-то экстремальная ситуация, он вернулся и говорит: “Ой, извини, пожалуйста, я тут стрессанул немножечко и отъехал”. Как на него реагировать? Вы же не сможете на него положиться потом!» – одной фразой объяснил он, почему россияне не будут доверять сбежавшим знаменитостям.