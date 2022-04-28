Телеведущий Норкин: россияне не будут доверять сбежавшим из России знаменитостям

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Жители России не будут доверять сбежавшим из России на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины звездам. К такому выводу пришел телеведущий Андрей Норкин.
Своим мнением он поделился во время передачи «Место встречи» на НТВ. Норкин подчеркнул, что подобный поступок со стороны знаменитостей в такой сложный период наглядно демонстрирует их «патриотизм».
«Человек рядом с вами живет, работает, вы на него рассчитываете в каком-то смысле. Вдруг что-то произошло, и он раз – и убежал. А потом, когда все закончилось, какая-то экстремальная ситуация, он вернулся и говорит: “Ой, извини, пожалуйста, я тут стрессанул немножечко и отъехал”. Как на него реагировать? Вы же не сможете на него положиться потом!» – одной фразой объяснил он, почему россияне не будут доверять сбежавшим знаменитостям.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но нужно подготовить для этого почву. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова передал RT.