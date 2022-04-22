    В тренде

    Телеведущий Норкин «осадил» журналиста Юсина за неоднозначное отношение к спецоперации РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Телеведущий Норкин «осадил» журналиста Юсина за неоднозначное отношение к спецоперации РФ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr ntv.ru/ AO «Телекомпания НТВ»

    Телеведущий
    Андрей Норкин приструнил журналиста Максима Юсина, который негативно оценил ход
    российской спецоперации на Украине. Инцидент произошел в эфире программы «Место
    встречи».

    В
    студии НТВ Юсин признался, что российская спецоперация по защите Донбасса
    продвигается недостаточно быстро. Норкин порекомендовал журналисту сравнить сегодняшние
    результаты действий ВС РФ с актуальными 2 недели назад итогами.

    В
    ответ Юсин осудил телеведущего и заявил, что он и его сторонники находятся «в
    мире иллюзий». Норкин парой вопросов поставил журналиста в неудобное положение.

    «Мариуполь мы
    взяли – вы знаете об этом? Это вы тоже не считаете? Вам надо, чтобы наступление
    шло очень-очень быстро и мы продвигались, невзирая на потери?» – резонно
    поинтересовался Норкин.

    После
    этого Юсин вспомнил о позиции участников других информационных программ в
    отношении отказа от штурма «Азовстали». Растерянный журналист даже попытался
    присвоить второму телеведущему Ивану Трушкину ему не принадлежавшие заявления.

    «А зачем мы сейчас
    с вами анализируем другие программы? Давайте мы своей программой будем
    заниматься», – посоветовал Норкин.

    Ранее
    министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров заявили, что
    украинский Мариуполь был взят под российский контроль.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »