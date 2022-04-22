Телеведущий Норкин «осадил» журналиста Юсина за неоднозначное отношение к спецоперации РФ

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Телеведущий
Андрей Норкин приструнил журналиста Максима Юсина, который негативно оценил ход
российской спецоперации на Украине. Инцидент произошел в эфире программы «Место
встречи».
В
студии НТВ Юсин признался, что российская спецоперация по защите Донбасса
продвигается недостаточно быстро. Норкин порекомендовал журналисту сравнить сегодняшние
результаты действий ВС РФ с актуальными 2 недели назад итогами.
В
ответ Юсин осудил телеведущего и заявил, что он и его сторонники находятся «в
мире иллюзий». Норкин парой вопросов поставил журналиста в неудобное положение.
«Мариуполь мы
взяли – вы знаете об этом? Это вы тоже не считаете? Вам надо, чтобы наступление
шло очень-очень быстро и мы продвигались, невзирая на потери?» – резонно
поинтересовался Норкин.
После
этого Юсин вспомнил о позиции участников других информационных программ в
отношении отказа от штурма «Азовстали». Растерянный журналист даже попытался
присвоить второму телеведущему Ивану Трушкину ему не принадлежавшие заявления.
«А зачем мы сейчас
с вами анализируем другие программы? Давайте мы своей программой будем
заниматься», – посоветовал Норкин.
Ранее
министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров заявили, что
украинский Мариуполь был взят под российский контроль.