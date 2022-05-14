Телеведущая Собчак раскритиковала Бородину за двуличие

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак осудила свою коллегу Ксению Бородину за фото актера Стивена Сигала, сделанное исподтишка. Супруга режиссера Константина Богомолова акцентировала внимание на том, что теледива сама называет «мышами» тех, кто снимает звезд втихаря.
Некоторое время назад Бородина опубликована фото Сигала в личном Telegram-канале. Снимок был сделан тайно – об этом звезда проекта «Дом 2» сообщила в сопровождении к посту.
«Стивен Сигал – прости», – написала звезда.
Собчак не смогла пройти стороной лицемерную публикацию своей коллеги по профессиональному цеху. Телеведущая акцентировала внимание на том, что сама Бородина считает подобные поступки – «мышиными», то есть жалкими и мелочными.
«Бородина сама ненавидит, когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей крысами. Но вы не понимаете, это – другое», – высмеяла поведение коллеги Собчак в личном Telegram-канале.
Ранее футболист Дмитрий Тарасов вызвал умиление у журналистки Ксении Собчак своим незнанием политических и общественных реалий, пишет «Царьград».