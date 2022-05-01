Телеведущая Маша Ефросинина усомнилась в ориентации певца Николая Баскова

В одном из интервью украинским СМИ Ефросинина отметила, что Галкин не относится к секс-меньшинствам, в отличие от других звезд российского шоу-бизнеса. Телеведущая упомянула Баскова, назвав того «петушьем» и обвинив в продажности. Она также усомнилась в искренности высказываний артиста. По словам Ефросининой, у Баскова уже «давно не продаются» концерты, пишет Blitz+.