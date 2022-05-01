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    Телеведущая Маша Ефросинина усомнилась в ориентации певца Николая Баскова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Телеведущая Маша Ефросинина усомнилась в ориентации певца Николая Баскова

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Украинская телеведущая Маша Ефросинина «прошлась» по оперному певцу Николаю Баскову.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян жестко высказалась о шоумене Максиме Галкине, заявив, что тот относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

    В одном из интервью украинским СМИ Ефросинина отметила, что Галкин не относится к секс-меньшинствам, в отличие от других звезд российского шоу-бизнеса. Телеведущая упомянула Баскова, назвав того «петушьем» и обвинив в продажности. Она также усомнилась в искренности высказываний артиста. По словам Ефросининой, у Баскова уже «давно не продаются» концерты, пишет Blitz+.

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