Телеведущая Кудрявцева рассказала об отношениях с невесткой

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Ведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала об отношениях с женой своего старшего сына Жана Анастасией. По ее мнению, между ними есть любовь и понимание.
В первый раз Кудрявцева стала мамой в 1990-м году. Она родила сына от барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Мальчик, которого назвали Жаном, с самого детства был самостоятельным. Он рано женился, и в 2018 году сделал телеведущую бабушкой. Внуку Льву в этом году исполнится четыре года.
По словам звезды телеканала НТВ, с Анастасией они сразу поладили. Это произошло благодаря тому, что Кудрявцева — не конфликтный человек.
«Думаю, я лучшая свекровь! Со всеми нахожу общий язык, всех люблю и помогаю. Главное, чтобы моему сыну было хорошо. Я точно не та свекровь, которую ненавидят, мне кажется, Настя меня тоже любит», — цитирует ее Wday.ru.
Кудрявцева считает жену сына прекрасной мамой. Анастасия опекает Льва, буквально трясется над ним, но ведущая разделяет такое трепетное отношение к мальчику.