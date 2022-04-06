Телеведущая Кудрявцева рассказала об отношениях с невесткой

В первый раз Кудрявцева стала мамой в 1990-м году. Она родила сына от барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Мальчик, которого назвали Жаном, с самого детства был самостоятельным. Он рано женился, и в 2018 году сделал телеведущую бабушкой. Внуку Льву в этом году исполнится четыре года.