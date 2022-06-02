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Телеведущий Соловьев призвал отправить Кадырова в Екатеринбург после скандала в школе

Телеведущий Соловьев призвал отправить Кадырова в Екатеринбург после скандала в школе
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Главу Чечни Рамзана Кадырова следует отправить в Екатеринбург. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист продолжает выступать с критикой в адрес Свердловской области. В этот раз его возмутил скандал после ЛГБТ-танца школьников из лицея №12.

«А может на самом деле надо Рамзана Ахматовича (Кадырова. – Прим. ред.) отправить, чтобы уму-разуму поучил Куйвашева?» – предложил Соловьев.

Ранее стало известно, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Затем губернатор региона Евгений Куйвашев призвал телеведущего «следить за языком», информировал телеканал RT.

куйвашев Россия свердловская область Соловьев
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