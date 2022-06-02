Телеведущий Соловьев призвал отправить Кадырова в Екатеринбург после скандала в школе

Главу Чечни Рамзана Кадырова следует отправить в Екатеринбург. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист продолжает выступать с критикой в адрес Свердловской области. В этот раз его возмутил скандал после ЛГБТ-танца школьников из лицея №12.
«А может на самом деле надо Рамзана Ахматовича (Кадырова. – Прим. ред.) отправить, чтобы уму-разуму поучил Куйвашева?» – предложил Соловьев.
Ранее стало известно, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Затем губернатор региона Евгений Куйвашев призвал телеведущего «следить за языком», информировал телеканал RT.