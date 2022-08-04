Телеведущий Соловьев честно рассказал, зачем купил виллу в Италии

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что купил виллу в Италии, чтобы сэкономить, передает CTNews.
Недавно итальянские власти решили арестовать недвижимость телеведущего на Аппенинском полуострове. Журналист никогда не скрывал, что владеет домом в Италии, а также, что у него не сложились «отношения» с российским югом много лет назад.
Решение купить виллу в Италии было исключительно рациональным — это дешевле, чем каждый раз оплачивать гостиницу для большой семьи.
«Я был последний раз в Крыму в 82-м году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был, мне и там не понравилось. Да, я купил дом в Италии. И что? Если бы я летал и платил за проживание в гостинице — это нормально. А если я посчитал, что дешевле купить дом… Когда гигантскую семью вывозишь. Это уже отбилось много раз», — сказал Соловьев.
Ранее президент России Владимир Путин наградил журналиста Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.