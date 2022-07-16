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Телеведущий Норкин высказался о попытках Нетребко «усидеть на двух стульях»

Телеведущий Норкин высказался о попытках Нетребко «усидеть на двух стульях»
prt scr ntv.ru/ AO «Телекомпания НТВ»

Телеведущий Андрей Норкин высказался о поведении оперной певицы Анны Нетребко. Журналист отметил, что артистка пытается угодить и Западу, и России.

Норкин обвинил Нетребко в двуличии, заявив, что артистка пытается разом «усидеть на двух стульях». Тем не менее, по мнению журналиста, подобная тактика приносит плоды. Концерты исполнительницы проходят и в Европе, и в России.

«Хотя двуличие Нетребко критикуют и в России, и на Западе, такая тактика приносит плоды. Певицу согласилась принять Венская государственная опера, а о возобновлении творческих контактов с ней подумывают и в Баварской опере», — заявил телеведущий в программе «Место встречи».

Кроме того, журналист опроверг отмену певицы в России. По словам Норкина, он лично может по 15 раз на дню слышать исполнение композиций Нетребко в эфирах радиостанций.  

критика нетребко Норкин
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