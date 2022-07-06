Телеведущий Норкин шуткой про кактус и ежиков описал отношения Киева и Берлина

Ведущий «Места встречи» указал на то, что сложности в отношениях между двумя странами возникли из-за помощи, которую Германия оказывает Украине. С одной стороны германские власти не могут противоречить антироссийской риторике Запада, с другой – военная помощь Украине негативно воспринимается самими немцами. В связи с чем, Норкин вспомнил «затасканную до дыр шутку».