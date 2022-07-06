Телеведущий Норкин шуткой про кактус и ежиков описал отношения Киева и Берлина

Телеведущий Андрей Норкин шуткой про ежиков и кактус прокомментировал взаимоотношения между Берлином и Киевом.
Ведущий «Места встречи» указал на то, что сложности в отношениях между двумя странами возникли из-за помощи, которую Германия оказывает Украине. С одной стороны германские власти не могут противоречить антироссийской риторике Запада, с другой – военная помощь Украине негативно воспринимается самими немцами. В связи с чем, Норкин вспомнил «затасканную до дыр шутку».
«Есть такая затасканная до дыр шутка про ежиков, которые плакали, кололись, но ели кактус. А почему до дыр ее затаскали? Потому что это правда. Объяснить как-то иначе это невозможно», — подчеркнул он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Берлина предоставить Киеву гарантии безопасности. Об этом пишет RT.