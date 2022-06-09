Телеведущий Норкин с помощью анекдота про Ленина описал отъезд знаменитостей из России

В ходе шоу обсуждали тему отъезда российских знаменитостей на фоне спецоперации на Украине. По его словам, покинувшие РФ звезды пытаются понравиться местным жителям. При этом знаменитости выставляют себя совсем другими людьми. Норкину хватило одной шутки, чтобы описать поведение звезд.