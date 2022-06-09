Телеведущий Норкин с помощью анекдота про Ленина описал отъезд знаменитостей из России

Телеведущий Андрей Норкин насмешил поклонников смешным анекдотом про высказывание Ленина на митинге. Шутка прозвучала в эфире программы «Место встречи».
В ходе шоу обсуждали тему отъезда российских знаменитостей на фоне спецоперации на Украине. По его словам, покинувшие РФ звезды пытаются понравиться местным жителям. При этом знаменитости выставляют себя совсем другими людьми. Норкину хватило одной шутки, чтобы описать поведение звезд.
«Приехал как-то Владимир Ильич Ленин на митинг, залез на броневик, и только собрался выступать, понимает, что люди кричат:
– Леннон! Леннон!
Он им говорит:
– Товагищи! Я – не Леннон, я – Ленин.
А они все равно:
– Леннон! Леннон!
Он опять:
– Товагищи! Товагищи! Я – Ленин, я не Леннон!
А толпа:
– Леннон! Леннон!
Ну он тогда:
– А, шут с вами. Imagine there’s no heaven, товагищи! It’s easy if you try!», – рассказал шутку телеведущий.
Стоит отметить, что Андрей Норкин не первый раз высказывается по этому вопросу. Ранее телеведущий упрекнул коллегу по цеху Максима Галкина в замалчивании темы обстрелов мирного населения Донбасса.