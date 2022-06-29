Телеведущий Николаев высказался о Хаматовой после слухов о краже денег из ее фонда

Российская актриса приняла решение покинуть Россию после начала военной спецоперации на Украине. Хаматова неоднократно подчеркивала, что она против происходящих событий в русско-украинском конфликте. Николаев в ток-шоу «Антонимы» отметил, что до высказываний Хаматовой о России в западных СМИ относился к ней хорошо. Однако поведение народной артистки РФ очень разочаровало ведущего. А недавно Николаеву попалась на глаза новость, в которой утверждалось, что актриса похитила часть средств из благотворительного фонда, учредителем которого являлась.