Телеведущий Николаев высказался о Хаматовой после слухов о краже денег из ее фонда

Известный телеведущий Юрий Николаев рассказал о своем отношении к актрисе Чулпан Хаматовой.
Российская актриса приняла решение покинуть Россию после начала военной спецоперации на Украине. Хаматова неоднократно подчеркивала, что она против происходящих событий в русско-украинском конфликте. Николаев в ток-шоу «Антонимы» отметил, что до высказываний Хаматовой о России в западных СМИ относился к ней хорошо. Однако поведение народной артистки РФ очень разочаровало ведущего. А недавно Николаеву попалась на глаза новость, в которой утверждалось, что актриса похитила часть средств из благотворительного фонда, учредителем которого являлась.
«Читал, что Чулпан украла огромное количество денег из этого благородного фонда, это меня не только напрягает — возмущает!» — отреагировал Николаев.
Однако Антон Красовский поспешил заметить, что, вероятно, эта новость – «утка». По его мнению, актриса не имела доступа к финансовым средствам фонда, так как являлась его учредителем, а не директором.
На данный момент Чулпан Хаматова пребывает в Латвии. Актриса уже успела провести несколько спектаклей в одном из рижских театров.