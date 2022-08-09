Телеведущий Михаил Шац объяснил свое решение покинуть Россию

Телеведущий Михаил Шац высказался относительно своего отъезда из России.
Шац в YouTube-шоу RISODROM заявил, что решил уехать за границу после начала спецоперации по защите граждан Донбасса, так как не поддерживает действия родной страны.
«Я не могу заниматься любимым делом. Развлекательные программы на данном этапе кажутся совсем неуместными», — объяснил он.
Шац также добавил, что и до начала всех событий задумывался о смене обстановки. Узнав о проведении спецоперации на Украине, шоумен решил воспользоваться этим шансом.