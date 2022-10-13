Телеведущий Кузичев старым анекдотом ответил Чехии на запрет въезда для россиян

«Это абсолютный фашизм. Это прежде всего саморазоблачение самой Европы. Мы только сейчас начали вспоминать, что 22 июня 1941 года или 1 сентября 1939 года на Советский Союз напала целая коалиция стран. И мы как-то деликатно опускаем эти детали, мол только Германия напала. Однако была Чехия, которая ковала немецкое оружие, Румыния, которая воевала, и так далее, и так далее, и так далее. Это была коалиция стран. Я не говорю о том, что они снова вспомнили свою, так сказать, нацистскую историю, полной грудью, так сказать, вдохнули этот воздух пьянящий и опять стали эти практики реализовывать. Нет. Однако невозможно не увидеть эту рифму. Это, конечно, самого низкого масштаба русофобия», — отметил Кузичев.