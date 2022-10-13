Телеведущий Кузичев старым анекдотом ответил Чехии на запрет въезда для россиян

Чехия запретит въезд россиянам с туристическим шенгеном любой страны с 25 октября, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский. Чего хотят добиться власти Чехии и других стран ЕС, закрывая свои границы для граждан России и как к этому относиться россиянам, в беседе с «Народными Новостями» рассказал российский радио- и телеведущий, обозреватель, продюсер, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев.
Чехия с 25 октября не будет пускать в страну россиян, которые собираются въехать туда в целях туризма, спорта или культуры. Данное ограничение было одобрено в рамках заседания чешского правительства, проведенного 12 октября. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии и Финляндии, закрывшим границу для граждан России.
По мнению Кузичева, это демонстрация откровенной русофобии. Понятно абсолютное преследование людей по этническому признаку. Телеведущий подчеркнул, что эти практики, если к ним искать аналогии, были только в 30-40-х годах XX века.
«Это абсолютный фашизм. Это прежде всего саморазоблачение самой Европы. Мы только сейчас начали вспоминать, что 22 июня 1941 года или 1 сентября 1939 года на Советский Союз напала целая коалиция стран. И мы как-то деликатно опускаем эти детали, мол только Германия напала. Однако была Чехия, которая ковала немецкое оружие, Румыния, которая воевала, и так далее, и так далее, и так далее. Это была коалиция стран. Я не говорю о том, что они снова вспомнили свою, так сказать, нацистскую историю, полной грудью, так сказать, вдохнули этот воздух пьянящий и опять стали эти практики реализовывать. Нет. Однако невозможно не увидеть эту рифму. Это, конечно, самого низкого масштаба русофобия», — отметил Кузичев.
Кузичев отметил, что не может советовать взрослым людям, ехать за границу или нет, это должно быть их решение, которое гарантировано российской Конституцией о свободе перемещения и так далее. Однако для себя телеведущий сделал выбор.
«Но, если спросить меня, то я — большой любитель Европы, и у меня есть, вернее было, множество любимых мест в Европе. Однако сейчас я для себя не вижу причин ехать туда, не потому что я чего-то опасаюсь или боюсь. Мне просто совершенно не хочется — это раз. А во-вторых, как в анекдоте про шарики: «Хочется сдать их. А почему? Потому что они бракованные. А почему бракованные? Что-то не радуют». Вот и для меня Европа стала какой-то бракованной, не радует. Поэтому я для себя выбор сделал», — подытожил Кузичев.
Ранее сообщалось, что 19 сентября, страны Прибалтики вместе с Польшей ограничили въезд на свои территории гражданам России с шенгенскими визами, которые были выданы другими государствами ЕС.