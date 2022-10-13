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Телеведущий Кузичев старым анекдотом ответил Чехии на запрет въезда для россиян

Телеведущий Кузичев старым анекдотом ответил Чехии на запрет въезда для россиян
unsplash.co

Чехия запретит въезд россиянам с туристическим шенгеном любой страны с 25 октября, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский. Чего хотят добиться власти Чехии и других стран ЕС, закрывая свои границы для граждан России и как к этому относиться россиянам, в беседе с «Народными Новостями» рассказал российский радио- и телеведущий, обозреватель, продюсер, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев.

Чехия с 25 октября не будет пускать в страну россиян, которые собираются въехать туда в целях туризма, спорта или культуры. Данное ограничение было одобрено в рамках заседания чешского правительства, проведенного 12 октября. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии и Финляндии, закрывшим границу для граждан России.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

По мнению Кузичева, это демонстрация откровенной русофобии. Понятно абсолютное преследование людей по этническому признаку. Телеведущий подчеркнул, что эти практики, если к ним искать аналогии, были только в 30-40-х годах XX века.

«Это абсолютный фашизм. Это прежде всего саморазоблачение самой Европы. Мы только сейчас начали вспоминать, что 22 июня 1941 года или 1 сентября 1939 года на Советский Союз напала целая коалиция стран. И мы как-то деликатно опускаем эти детали, мол только Германия напала. Однако была Чехия, которая ковала немецкое оружие, Румыния, которая воевала, и так далее, и так далее, и так далее. Это была коалиция стран. Я не говорю о том, что они снова вспомнили свою, так сказать, нацистскую историю, полной грудью, так сказать, вдохнули этот воздух пьянящий и опять стали эти практики реализовывать. Нет. Однако невозможно не увидеть эту рифму. Это, конечно, самого низкого масштаба русофобия», — отметил Кузичев.

Руслан Тимербаев / Народные Новости
Руслан Тимербаев / Народные Новости

Кузичев отметил, что не может советовать взрослым людям, ехать за границу или нет, это должно быть их решение, которое гарантировано российской Конституцией о свободе перемещения и так далее. Однако для себя телеведущий сделал выбор.

«Но, если спросить меня, то я — большой любитель Европы, и у меня есть, вернее было, множество любимых мест в Европе. Однако сейчас я для себя не вижу причин ехать туда, не потому что я чего-то опасаюсь или боюсь. Мне просто совершенно не хочется — это раз. А во-вторых, как в анекдоте про шарики: «Хочется сдать их. А почему? Потому что они бракованные. А почему бракованные? Что-то не радуют». Вот и для меня Европа стала какой-то бракованной, не радует. Поэтому я для себя выбор сделал», — подытожил Кузичев.

Ранее сообщалось, что 19 сентября, страны Прибалтики вместе с Польшей ограничили въезд на свои территории гражданам России с шенгенскими визами, которые были выданы другими государствами ЕС.

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