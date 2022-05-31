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Телеведущий Борис Корчевников посоветовал больше не вспоминать Собчак и Моргенштерна

Телеведущий Борис Корчевников посоветовал больше не вспоминать Собчак и Моргенштерна
prt scr youtube.com/Интервью ВОКРУГ ТВ

Ведущий Борис Корчевников высказался о «забытых» звездах шоу-бизнеса, призвав больше не вспоминать об этом. Мысли на эту тему гендиректор телеканала «Спас» опубликовал в своем Telegram-канале.

Корчевников призвал забыть о «таблоидном мусоре» и раскритиковал Даню Милохина, Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом), а также Ксению Собчак. Телеведущий обратился к аудитории с вопросом, помнят ил они вышеперечисленных селебрити, подчеркнув: «Не дайте нам вспомнить это».

«Весь тот таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни, тупиковый культ своих хотелок», — добавил он.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
корчевников милохин собчак
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