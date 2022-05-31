Телеведущий Борис Корчевников посоветовал больше не вспоминать Собчак и Моргенштерна

Корчевников призвал забыть о «таблоидном мусоре» и раскритиковал Даню Милохина, Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом), а также Ксению Собчак. Телеведущий обратился к аудитории с вопросом, помнят ил они вышеперечисленных селебрити, подчеркнув: «Не дайте нам вспомнить это».