Телеведущий Борис Корчевников посоветовал больше не вспоминать Собчак и Моргенштерна

Ведущий Борис Корчевников высказался о «забытых» звездах шоу-бизнеса, призвав больше не вспоминать об этом. Мысли на эту тему гендиректор телеканала «Спас» опубликовал в своем Telegram-канале.
Корчевников призвал забыть о «таблоидном мусоре» и раскритиковал Даню Милохина, Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом), а также Ксению Собчак. Телеведущий обратился к аудитории с вопросом, помнят ил они вышеперечисленных селебрити, подчеркнув: «Не дайте нам вспомнить это».
«Весь тот таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни, тупиковый культ своих хотелок», — добавил он.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами