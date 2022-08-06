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Телеведущие Кудрявцева и Гузеева обменялись любезностями на отдыхе

Телеведущие Кудрявцева и Гузеева обменялись любезностями на отдыхе
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Телеведущая Лариса Гузеева и ее коллега Лера Кудрявцева вместе проводят отпуск и делятся подробностями совместного отдыха с поклонниками. В соцсетях телезвезды не скупятся на взаимные комплименты.

Публичный диалог селебрити случилось после того, как Кудрявцева поделилась фото подруги, назвав ее «любимой». Гузеева в шутку пожурила телеведущую за то, что та опубликовала ее снимок без фильтров, сообщает «СтарХит».

«Ты прекрасно выглядишь, прекрати так говорить. Полстраны на тебя это!» — ответила Кудрявцева.

Гузеева не осталась в стороне, вернув шутливый комплимент подруге. Актриса заявила, что другая половина страны занимается тем же самым, но уже на Кудрявцеву.

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RusNewsToday24
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