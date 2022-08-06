Телеведущие Кудрявцева и Гузеева обменялись любезностями на отдыхе

Телеведущая Лариса Гузеева и ее коллега Лера Кудрявцева вместе проводят отпуск и делятся подробностями совместного отдыха с поклонниками. В соцсетях телезвезды не скупятся на взаимные комплименты.
Публичный диалог селебрити случилось после того, как Кудрявцева поделилась фото подруги, назвав ее «любимой». Гузеева в шутку пожурила телеведущую за то, что та опубликовала ее снимок без фильтров, сообщает «СтарХит».
«Ты прекрасно выглядишь, прекрати так говорить. Полстраны на тебя это!» — ответила Кудрявцева.
Гузеева не осталась в стороне, вернув шутливый комплимент подруге. Актриса заявила, что другая половина страны занимается тем же самым, но уже на Кудрявцеву.