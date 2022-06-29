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Телеведущего Юрия Николаева возмутили слова Галкина о спецоперации после бегства из России

Телеведущего Юрия Николаева возмутили слова Галкина о спецоперации после бегства из России
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Телеведущий Юрий Николаев дал интервью журналисту Антону Красовскому, в котором прокомментировал позицию шоумена Максима Галкина насчет спецоперации по спасению Донбасса, передает CtNews.ru.

Как отметил Николаев, юморист введет себя очень некорректно. Вместе с тем, Галкин многим обязан России, подчеркнул телеведущий.

«И огромное количество денег он заработал здесь. В стране, которую ты сейчас охаиваешь. Какое ты имеешь право это делать?», — задал вопрос Николаев.  

Отметим, что Максим Галкин вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Юморист несколько раз высказывал негативные комментарии в адрес российского руководства.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Поплавская объяснила провокационное поведение Галкина после отъезда из России.

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