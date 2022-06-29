Телеведущего Юрия Николаева возмутили слова Галкина о спецоперации после бегства из России

Телеведущий Юрий Николаев дал интервью журналисту Антону Красовскому, в котором прокомментировал позицию шоумена Максима Галкина насчет спецоперации по спасению Донбасса, передает CtNews.ru.
Как отметил Николаев, юморист введет себя очень некорректно. Вместе с тем, Галкин многим обязан России, подчеркнул телеведущий.
«И огромное количество денег он заработал здесь. В стране, которую ты сейчас охаиваешь. Какое ты имеешь право это делать?», — задал вопрос Николаев.
Отметим, что Максим Галкин вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Юморист несколько раз высказывал негативные комментарии в адрес российского руководства.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Поплавская объяснила провокационное поведение Галкина после отъезда из России.