Телеведущая Яна Чурикова раскритиковала свое поведение на «Фабрике звезд»

Популярный телепроект, выходивший на Первом канале в начале нулевых, покорил сердца многих зрителей, и они до сих пор вспоминают о нем. В YouTube-передаче «Фабрика с Яной Чу» знаменитая ведущая рассказала, что пересматривала «Фабрику звезд» и пришла в ужас от увиденного.