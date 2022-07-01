Телеведущая Яна Чурикова раскритиковала свое поведение на «Фабрике звезд»

Российская телеведущая и журналист Яна Чурикова пересмотрела выпуски шоу «Фабрика звезд» с ее участием и осталась недовольна своей работой.
Популярный телепроект, выходивший на Первом канале в начале нулевых, покорил сердца многих зрителей, и они до сих пор вспоминают о нем. В YouTube-передаче «Фабрика с Яной Чу» знаменитая ведущая рассказала, что пересматривала «Фабрику звезд» и пришла в ужас от увиденного.
Знаменитость раскритиковала свое поведение, отметила ошибки, которые ранее не заметили телезрители и эмоционально высказалась о своей работе в кадре.
«Какой кошмар! Какая дешевая! Что ты несешь овца?! Господи!» — негодует Чурикова.
Ранее стало известно о смерти участника второй «Фабрики звезд» музыканта Пьера Нарцисса. Именно в этом телепроекте он впервые исполнил свой хит «Шоколадный заяц», ставший его визитной карточкой.