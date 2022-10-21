Телеведущая Сябитова не хочет быть «старой бабкой»

«Я рада, что живу в то время, когда могу и стариться достойно, и выбирать то, что мне хочется. Женщина и старость – слова антонимы, ничего общего не имеющие между собой. Поэтому я не боюсь скрывать свой истинный возраст, ведь его у нас нет, пока мы молоды душой и сердцем», – написала она.