Телеведущая Сябитова не хочет быть «старой бабкой»

После рождения внучки у телеведущей Розы Сябитовой явно началась переоценка жизненных ценностей. Недавно она порассуждала в своем Telegram на тему старения и отношения к пожилым женщинам.
«Я рада, что живу в то время, когда могу и стариться достойно, и выбирать то, что мне хочется. Женщина и старость – слова антонимы, ничего общего не имеющие между собой. Поэтому я не боюсь скрывать свой истинный возраст, ведь его у нас нет, пока мы молоды душой и сердцем», – написала она.
Сябитова вспомнила предыдущие поколения, у которых жизненный уклад отличался от современного. Телеведущая явно идет в ногу со временем и не собирается повторять судьбу «старой бабки».
Не все знаменитости встречают старость достойно. Недавно «Царьград» писал о певице Алле Пугачевой, которая на закате жизни решила порвать все связи с родиной и окончательно оскорбить русский народ.