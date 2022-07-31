Телеведущая из Киева раскритиковала украинскую власть и поддержала Путина

Украинская телеведущая Снежана Егорова раскритиковала киевскую власть и поддержала президента России Владимира Путина. Она подчеркнула, что российский лидер мыслит масштабнее остальных политиков на постсоветском пространстве.
«Да, я поддерживаю Путина в плане того, как он мыслит. Никто так масштабно не мыслит и не способен этого сделать, потому что он владеет максимальным объемом и спектром информации», — цитирует Егорова портал Pravda.ru.
Она тут же отметила, что власти Украины привели страну к катастрофе. Егорова обвинила Киев в алчности, заявив, что политики ради наживы жонглировали жизнями тысяч людей и ввергли страну в хаос.