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Телеведущая из Киева раскритиковала украинскую власть и поддержала Путина

Телеведущая из Киева раскритиковала украинскую власть и поддержала Путина
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Украинская телеведущая Снежана Егорова раскритиковала киевскую власть и поддержала президента России Владимира Путина. Она подчеркнула, что российский лидер мыслит масштабнее остальных политиков на постсоветском пространстве.

«Да, я поддерживаю Путина в плане того, как он мыслит. Никто так масштабно не мыслит и не способен этого сделать, потому что он владеет максимальным объемом и спектром информации», — цитирует Егорова портал Pravda.ru.

Она тут же отметила, что власти Украины привели страну к катастрофе. Егорова обвинила Киев в алчности, заявив, что политики ради наживы жонглировали жизнями тысяч людей и ввергли страну в хаос.

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