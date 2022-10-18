Телеведущая Елена Летучая показала закулисье шоу «Ледниковый период»

«Поскольку вы любите бэкстейдж (закулисье. — Прим. ред.). Сегодня мы находимся в “Лужниках”. И сегодня я являюсь судьей на первой программе “Ледникового периода”. Сейчас покажу, как здесь все устроено», — рассказала Летучая в своем Telegram-канале.