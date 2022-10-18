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Телеведущая Елена Летучая показала закулисье шоу «Ледниковый период»

Телеведущая Елена Летучая показала закулисье шоу «Ледниковый период»
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Телеведущая Елена Летучая показала подписчикам закулисье шоу «Ледниковый период», которое с 2007 года выходит в эфире Первого канала.

Летучая в красивом белом платье, которое отделано лебединым пухом, «провела» своих фанатов по коридорам и залам спорткомплекса «Лужники», в котором проходят съемки популярного шоу на льду. Телеведущая приоткрыла процессы, которые не видит зритель.

«Поскольку вы любите бэкстейдж (закулисье. — Прим. ред.). Сегодня мы находимся в “Лужниках”. И сегодня я являюсь судьей на первой программе “Ледникового периода”. Сейчас покажу, как здесь все устроено», — рассказала Летучая в своем Telegram-канале.

Также телеведущая обратила внимание подписчиков, что площадкой, на которой выступают участники шоу, залита настоящим льдом.

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RusNewsToday24
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