Телеведущая Елена Летучая показала закулисье шоу «Ледниковый период»

Телеведущая Елена Летучая показала подписчикам закулисье шоу «Ледниковый период», которое с 2007 года выходит в эфире Первого канала.
Летучая в красивом белом платье, которое отделано лебединым пухом, «провела» своих фанатов по коридорам и залам спорткомплекса «Лужники», в котором проходят съемки популярного шоу на льду. Телеведущая приоткрыла процессы, которые не видит зритель.
«Поскольку вы любите бэкстейдж (закулисье. — Прим. ред.). Сегодня мы находимся в “Лужниках”. И сегодня я являюсь судьей на первой программе “Ледникового периода”. Сейчас покажу, как здесь все устроено», — рассказала Летучая в своем Telegram-канале.
Также телеведущая обратила внимание подписчиков, что площадкой, на которой выступают участники шоу, залита настоящим льдом.