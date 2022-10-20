Телеведущая Алла Михеева рассказала, где сейчас находится Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант не покидал Россию и в настоящее время работает в Москве, ведя корпоративы. Об этом заявила его коллега по передаче «Вечерний Ургант» Алла Михеева, передает Teleprogramma.
Михеева отметила, что крупных мероприятий у звездного телеведущего нет, однако он ведет частные вечеринки.
«Конечно, мы ведем и корпоративы вместе. И все у нас хорошо. Он в Москве, все замечательно, все прекрасно», – сказала она.
Вместе с этим Михеева добавила, что произошедшие скандалы вокруг Урганта никак не помешали коллегам сохранить дружбу и прекрасные отношения.