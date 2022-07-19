Telepolis предрек Евросоюзу «мегакризис» с непредвиденными последствиями

Провальная внутренняя политика и вводимые в отношении РФ санкции обернутся для ЕС «мегакризисом» с непредвиденными последствиями. Такое мнение выразил немецкий журналист Эрик Бонзе в статье для Telepolis.
Ситуация в Европе была не самой лучшей задолго до российской спецоперации, отметил он. Однако позже были введены санкции, что усугубило обстановку. Теперь помочь региону не способна даже Еврокомиссия.
«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», — констатировал Бонзе.
Брюссель тем временем отказывается признавать последствия своих решений, добавил журналист. Евросоюз продолжает придумывать новые санкции, приближая крах собственной экономики.