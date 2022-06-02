Телеканал RT рассказал россиянам о преимуществах летнего отдыха в Сочи

Город-курорт Сочи является идеальным местом для летнего отдыха россиян. Телеканал RT подготовил видеоролик, в котором описал все прелести отпуска на Черном море.
Великолепная природа, теплое море, развитая инфраструктура, экстремальные и не очень виды отдыха, вкусная еда и яркие эмоции — вот что ждет туристов, решивших провести свой отпуск в Сочи. Недаром этот город стал первым в серии роликов, созданных RT для популяризации путешествий по России.
В ролике, посвященном одному из самых популярных в России городов-курортов, можно заметить не только уютные широкие пляжи. Популярными у туристов считаются смотровая площадка горнолыжного курорта «Красная Поляна», полеты на воздушном шаре, а также «Скайпарк» — парк приключений на высоте более 300 метров над землей.
Летний отдых для россиян обещает быть активным и запоминающимся не только в Сочи, но в Новосибирской области. К примеру, туристов там будут принимать более 30 санаториев, курортов и баз отдыха, сообщает «Царьград».
Для удобства отдыхающих в Московской области власти подготовили интерактивную карту пляжных зон. Обновляемая карта представит данные о более чем 200 пляжах, расположенных в 35 муниципальных образованиях области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».