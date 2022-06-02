Телеканал RT рассказал россиянам о преимуществах летнего отдыха в Сочи

В ролике, посвященном одному из самых популярных в России городов-курортов, можно заметить не только уютные широкие пляжи. Популярными у туристов считаются смотровая площадка горнолыжного курорта «Красная Поляна», полеты на воздушном шаре, а также «Скайпарк» — парк приключений на высоте более 300 метров над землей.