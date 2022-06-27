Телеканал RT показал, как россияне помогают жителям республик Донбасса

Телеканал RT снял видеоролик о том, как жители разных регионов России приезжают помогать в Донбасс и освобожденные от ВСУ территории Украины.
Россияне вместе с жителями ЛНР и ДНР восстанавливают инфраструктуру. Благодаря этому мирная жизнь постепенно налаживается.
Например, сотрудники МЧС России и спасатели из ДНР разбирают завалы в Мариуполе. А в городе Харцызске нижегородские специалисты проводят замену дорожного полотна. Видео можно посмотреть на официальном сайте RT.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал такой шаг вынужденным, поскольку киевская агрессия не оставила Москве другого выбора.