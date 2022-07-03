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Телеканал Press TV допустил победу Трампа в случае противостояния с Байденом в 2024 году

Телеканал Press TV допустил победу Трампа в случае противостояния с Байденом в 2024 году
globallookpress/Yuri Gripas

Экс-президент США Дональд Трамп может одержать победу в случае потенциального противостояния с действующим лидером Джо Байденом. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Соответствующее исследование провел бостонский Колледж Эмерсона. Согласно данным опроса, в случае противостояния в 2024 году кандидатуру Трампа поддержат 44% американцев, а Байден получит только 39% голосов.

Телеканал также сообщил, что все меньше граждан поддерживают действующего американского лидера. По этой причине некоторые демократы задались вопросом, следует ли Байдену выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность проведения предвыборной кампании для участия в президентских выборах. Объявление может быть сделано перед промежуточными выборами в конгресс.

Press TV Байден выборы США Трамп
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