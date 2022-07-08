Телеканал NHK опубликовал кадры нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Кадры выстрела в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в результате которого политик получил тяжелое ранение, были опубликован телеканалом NHK.
Сейчас за его жизнь борются медики. Злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние и выстрелил в экс-премьера из дробовика.
Абэ не видел момента выстрела, так как в этот момент выступал перед публикой. Присутствующие бросились оказывать политику помощь.
Сейчас экс-премьер не подает признаков жизни. Его состояние взывает самые серьезные опасения. Нападавший был задержан, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, мотивы которого неизвестны.