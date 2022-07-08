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Телеканал NHK опубликовал кадры нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Телеканал NHK опубликовал кадры нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Global Look Press/Niu Xiaolei

Кадры выстрела в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в результате которого политик получил тяжелое ранение, были опубликован телеканалом NHK.

Сейчас за его жизнь борются медики. Злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние и выстрелил в экс-премьера из дробовика.

Абэ не видел момента выстрела, так как в этот момент выступал перед публикой. Присутствующие бросились оказывать политику помощь.

Сейчас экс-премьер не подает признаков жизни. Его состояние взывает самые серьезные опасения. Нападавший был задержан, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, мотивы которого неизвестны.

покушение на политика Синдзо Абэ Япония
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