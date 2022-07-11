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Телеканал Молдавии будет каждую субботу транслировать новости на украинском языке

Телеканал Молдавии будет каждую субботу транслировать новости на украинском языке
pxhere.com

Выпуск новостей на украинском языке появился в программе молдавского телеканала Moldova-1, сообщила государственная телерадиовещательная компания (ГТК) Teleradio-Moldova.

Каждую субботу общественный телеканал Молдавии будет транслировать новости за прошедшую неделю на украинском языке. Примечательно, что выпуски на русском языке в стране запрещены.

«На телеканале Moldova-1 еженедельно будет выходить передача “Щотижневик” (“Еженедельник”) – программа новостей на украинском языке. Новости будут выходить в таком формате каждую субботу», – говорится в сообщении.

Президент Молдавии Майя Санду в июне запретила местным СМИ работать на русском языке. В это время половина вещания страны занята телеканалами США и ЕС.

Молдавия телеканалы Украина
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