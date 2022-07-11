Телеканал Молдавии будет каждую субботу транслировать новости на украинском языке

Выпуск новостей на украинском языке появился в программе молдавского телеканала Moldova-1, сообщила государственная телерадиовещательная компания (ГТК) Teleradio-Moldova.
Каждую субботу общественный телеканал Молдавии будет транслировать новости за прошедшую неделю на украинском языке. Примечательно, что выпуски на русском языке в стране запрещены.
«На телеканале Moldova-1 еженедельно будет выходить передача “Щотижневик” (“Еженедельник”) – программа новостей на украинском языке. Новости будут выходить в таком формате каждую субботу», – говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду в июне запретила местным СМИ работать на русском языке. В это время половина вещания страны занята телеканалами США и ЕС.