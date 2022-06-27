Телеканал France 2 раскрыл подробности переговоров Макрона и Путина за четыре дня до начала СВО

Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным за четыре для до начала российской спецоперации на Украине. Детали их переговоров обнародовал телеканал France 2.
По информации телеканала, в ходе беседы Макрон обратился к Путину с просьбой прокомментировать ситуацию с Минскими соглашениями.
«Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит. На самом деле наш дорогой коллега, господин Зеленский (президент Украины. — Прим. ред), ничего не делает (для выполнения Минских соглашений — Прим. ред.). Он вам лжет», — заявил Путин.
Также Макрон якобы намеревался получить от президента России одобрение на проведение переговоров с американским лидером Джо Байденом. По информации журналистов, Путин дал согласие.
«По правде говоря, я собирался пойти играть в хоккей. Сейчас я говорю с тобой из спортзала. Прежде, нужно подготовить эту встречу», — якобы сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин выступили за дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Об этом информирует RT.