Телеканал France 2 раскрыл подробности переговоров Макрона и Путина за четыре дня до начала СВО

«Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит. На самом деле наш дорогой коллега, господин Зеленский (президент Украины. — Прим. ред), ничего не делает (для выполнения Минских соглашений — Прим. ред.). Он вам лжет», — заявил Путин.