Telegraph: власти Британии попросят граждан реже включать свет в домах

Власти Великобритании планируют попросить граждан реже пользоваться светом в домах и снизить температуру. Таким образом они надеются избежать блэкаута предстоящей зимой. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на попавшие в ее распоряжения планы властей.
Правительство Британии попросит граждан снизить потребление энергии. Соответствующие призывы будут звучать по радио, телевидению и в социальным сетям.
Власти страны намерены договориться с оператором единой британской энергосистемы National Grid, чтобы компания предоставляла выплаты крупным потребителям за отключение электроэнергии.
«National Grid обратился к поставщикам электроэнергии с просьбой установить способы произведения оплаты домохозяйствам, чтобы они потребляли [электроэнергию] в периоды максимума предложения и снижали [потребление] в другое время», — говорится в статье Telegraph.
Однако отмечается, что компании British Gas и Shell этой зимой не планируют платить домохозяйствам.