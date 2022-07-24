Telegraph: в США планируют разработать систему защиты от гиперзвуковых ракет

По информации издания, новую систему ПРО проектирует, в частности, Raytheon Missiles & Defense. Глава компании Уэс Кремер отметил, что специалисты сосредоточатся на отслеживании гиперзвуковых ракет из космоса при помощи группировок орбитальных спутников. Он полагает, что инженерам Raytheon удастся найти способ поражения системы рассеивания тепла для уничтожения ракеты.