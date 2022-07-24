Telegraph: в США планируют разработать систему защиты от гиперзвуковых ракет

Компании американского оборонно-промышленного комплекса взялись за разработку средств защиты от гиперзвуковых ракет, сообщает The Telegraph.
По информации издания, новую систему ПРО проектирует, в частности, Raytheon Missiles & Defense. Глава компании Уэс Кремер отметил, что специалисты сосредоточатся на отслеживании гиперзвуковых ракет из космоса при помощи группировок орбитальных спутников. Он полагает, что инженерам Raytheon удастся найти способ поражения системы рассеивания тепла для уничтожения ракеты.
Аналогичную работу также проводят в британской компании Cohort. Ее директор Энди Томис уточнил, что конструкторы рассчитывают создать систему, способную перехватывать ракеты, скорость которых в пять раз превышает звуковую.