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Telegraph: энергетический кризис в Германии может привести к отставке канцлера Олафа Шольца

Telegraph: энергетический кризис в Германии может привести к отставке канцлера Олафа Шольца
globallookpress/Schacht, Henning

Английская газета Telegraph предрекла скорую отставку канцлера Германии Олафа Шольца. По мнению журналистов, это произойдет в случае отказа политика «капитулировать» перед российским президентом Владимиром Путиным.

Автор статьи Дэниел Джонсон указал на энергетический кризис в ФРГ и сильнейшую зависимость страны от поставок газа из России. В связи с этим все больше жителей критикуют власти за антироссийские санкции, наносящие вред в первую очередь Германии. 

Уровень поддержки Шольца со стороны населения стремительно падает. По мнению обозревателя, в скором времени действующий канцлер может повторить судьбу своей предшественницы.

«Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность», — прокомментировал Джонсон.

Примечательно, что раньше Олаф Шольц выступал против бойкота саммита «Большой двадцатки», запланированного на ноябрь 2022 года. Такое предложение поступило от лидеров стран-участниц G7, воспротивившихся участию России.

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