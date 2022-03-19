Telegram заблокируют в Бразилии из-за отказа сотрудничать с властями

Ранее стало известно, что Роскомнадзор выразил надежду, что

после блокировки Instagram с 14 марта россияне перейдут в социальную сеть

«Одноклассники». В ведомстве подчеркнули, что в стране имеются свои

конкурентоспособные интернет-платформы. Об этом сообщило издание Argumenti.ru.