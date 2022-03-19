Telegram заблокируют в Бразилии из-за отказа сотрудничать с властями

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Верховный суд Бразилии вынес постановление о блокировке в
стране мессенджера Telegram из-за отказа руководства от сотрудничества с
властями, передает новостной портал G1.
Согласно распоряжению судьи, цифровые платформы и
интернет-провайдеры должны ограничить доступ к Telegram. Сообщается, что отказ
от сотрудничества с правоохранительными органами и властями «делает его
площадкой для распространения различного контента».
«Судья федерального Верховного суда постановил, что цифровые
платформы и интернет-провайдеры должны реализовать механизмы по блокировке
Telegram в стране», — передает G1.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор выразил надежду, что
после блокировки Instagram с 14 марта россияне перейдут в социальную сеть
«Одноклассники». В ведомстве подчеркнули, что в стране имеются свои
конкурентоспособные интернет-платформы. Об этом сообщило издание Argumenti.ru.