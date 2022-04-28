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    Telegram вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире. Павел Дуров рассказал об уникальности мессенджера

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Telegram вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире. Павел Дуров рассказал об уникальности мессенджера

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    Мессенджер Telegram, переживающий бум в России, вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире по версии Sensor Tower – эта компания занимается аналитикой цифровых рынков. Об этом в своем Telegram-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров. И он же рассказал о ключевом отличии Telegram от других приложений, входящих в зачетную пятерку.


    «В 2022 году Telegram снова вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире. Из этих топ-5 самых популярных приложений Telegram  единственное, которое не тратит миллиарды на маркетинг для покупки загрузок. В некотором смысле мы  единственное приложение, которое есть в списке исключительно потому, что его искренне любят люди», – написал Дуров.

    Число скачиваний приложения превысило 100 млн, большая часть загрузок пришлась на магазин приложений Google Play. Первое место в рейтинг Sensor Tower занял TikTok, второе и третье – запрещенные в России Instagram и Facebook, четвертое место за WhatsApp.

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