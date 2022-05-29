Telegram Premium всё ближе — мессенджер больше не будет «бесплатным навсегда»

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С момента глобального запуска мессенджер Telegram позиционировал себя как «бесплатный навсегда» продукт. Такое сообщение появлялось при установке программы на Android. Если точнее, слоган звучал так: «Telegram бесплатен навсегда. Без рекламы. Без оплаты подписки». Но теперь, похоже, грядут перемены.





Разработчик Алессандро Палуцци сообщил, что в разделе с переводами для клиентских приложений мессенджера изменился текст слайда. Теперь он выглядит так: «Telegram предлагает бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиафайлов». Хотя пока официального заявления от разработчиков не было, можно предположить, что это подготовка к запуску Telegram Premium.

Осенью минувшего года в мессенджере появилась реклама, которая демонстрировала объявления в крупных каналах и группах. Также ранее сообщалось о премиум-функциях. В частности, владельцы платных аккаунтов получат особый бейдж рядом с именем, им будут доступны полноэкранные эмодзи и некоторые другие возможности.

Таким образом, в Telegram планируется улучшить монетизацию продукта.