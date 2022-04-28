Telegram попал в мировой топ-5 самых загружаемых приложений

Основатель приложения Павел Дуров сообщил, что в текущем году мессенджер в очередной раз попал в топ-5 самых загружаемых программ в мире. Из этих пяти самых популярных проектов Telegram является единственным, который не тратит миллиарды на маркетинг для скачиваний.