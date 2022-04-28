    В тренде

    Telegram попал в мировой топ-5 самых загружаемых приложений

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Telegram попал в мировой топ-5 самых загружаемых приложений

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Мессенджер Telegram попал в список из пяти приложений, которые пользователи загружали чаще всего. Информацией об этом поделилась компания Sensor Tower, занимающаяся аналитикой цифровых рынков.

    Основатель приложения Павел Дуров сообщил, что в текущем году мессенджер в очередной раз попал в топ-5 самых загружаемых программ в мире. Из этих пяти самых популярных проектов Telegram является единственным, который не тратит миллиарды на маркетинг для скачиваний.

    Дуров также подчеркнул, что его проект является единственной программой, которая есть в перечне только из-за искренней любви пользователей. Основатель мессенджера заявил об этом в своем Telegram-канале.

    Основатель мессенджера ранее призвал сообщать о своем иностранном гражданстве. С такой просьбой выступили и некоторые другие российские бизнесмены, передает RT.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »