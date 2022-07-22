Телеграм “Оливье с икрой” экс-главреда Tatler: Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова проводят лето в Дубае

Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс

Анатолия Чубайса и Авдотью Смирнову заметили на шопинге в Дубае. Об этом в своем телеграм-канале “Оливье с икрой” рассказал бывший главред Tatler Ариан Романовский.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова проводят лето в Дубае. Только что, например, супруги были замечены у банкомата во время шопинга в молле. Выглядят расслабленно, как дачники. Сидят в кафе, рядом — огромные пакеты Aigner, — написал он.

Ранее Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова покинули Россию: их видели в Стамбуле вместе с Паулиной Андреевой, а позже в сети появилась информация о том, что Чубайс уехал в Италию. Ранее Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. В СМИ предположили, что увольнение и отъезд Чубайса могут быть связаны с его позицией по спецоперации РФ на Украине.

Возвращаться в Россию Чубайс не собирается в том числе и для судебного разбирательства о краже его имущества в деревне Переделки в Одинцовском районе на сумму 70 млн рублей. Основным фигурантом является бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков. Накануне прошло судебное заседание, в рамках которого выступили обвиняемые, свою вину они не признали.