Telegram могут снова оштрафовать в России — мессенджер не удаляет запрещённую информацию

В московском суде зарегистрировали протокол Роскомнадзора об административном правонарушении в отношении мессенджера Telegram. Мессенджер не удалил запрещённые в России данные. Отмечается, что штраф за такие правонарушение для юридического лица может составлять от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Протокол планируют рассмотреть через две недели.





«В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ. Судебное заседание назначено на 16 августа», — сообщили в суде.

Это уже не первый штраф для мессенджера. В феврале этого года Telegram оплатил штрафы на 11 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. А в декабре 2021 года — на 15 миллионов суммарно по 6 делам. А 8 ноября 2021 года мессенджер оштрафовали на целых 39 миллионов рублей.

В целом с начала 2021 года российские суды уже назначили штрафы для крупных интернет-сервисов за отказ удалять контент, который в России запрещён. Сумма штрафов уже превышает превышает 200 миллионов рублей, а некоторые компании получают оборотные штрафы в размере 5% от их годовой выручки в России за 2020 год. К примеру, это Google, которой придётся заплатить более 7 миллиардов рублей.